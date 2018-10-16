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البرادعي يكشف تفاصيل آخر اتصال له بجمال خاشقجي

البرادعي يكشف تفاصيل آخر اتصال له بجمال خاشقجي
محمد البرادعي
رام الله - دنيا الوطن
كشف نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، عن مضمون آخر اتصال جمعه بالكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي رجحت مصادر رسمية تركية وأمريكية نبأ مقتله داخل مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال البرادعي، عبر (تويتر): "فى أخر اتصال لجمال خاشقجى معي بداية هذا الصيف، كان مطلبه هو أن أشارك في توجيه نداء دولي لوقف جميع الحروب التى دمرت منطقتنا وشعوبها".

وأضاف: "قد يكون إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال جمال خاشجقي".

وكان البرادعي قال عن قضية خاشقجي إن "اختفاء إنسان من الوجود دون أثر من وسط عاصمة كبرى هو إهانة لعقولنا وضربة قاصمة لكل قيمة إنسانية".

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