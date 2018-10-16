عربي

لثلاثة أشهر.. الرئيس المصري يعلن حالة الطوارئ بعموم البلاد

لثلاثة أشهر.. الرئيس المصري يعلن حالة الطوارئ بعموم البلاد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ونص القرار الذي نشر في (الجريدة الرسمية) على أنه، "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018".

كما نص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ مايلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتميله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح".

وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ في البلاد في التاسع من أبريل 2017 لمدة ثلاثة أشهر، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا، شمال القاهرة، وأوقعا 45 قتيلا.

ومنذ ذلك التاريخ يتم تمديد حالة الطوارئ في مصر لفترات مماثلة، حيث تشهد مصر هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة منذ عزل بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

أخبار ذات صلة

الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

عائلة &#34;خاشقجي&#34; تخرج عن صمتها

عائلة "خاشقجي" تخرج عن صمتها

البرادعي يكشف تفاصيل آخر اتصال له بجمال خاشقجي

البرادعي يكشف تفاصيل آخر اتصال له بجمال خاشقجي

مُرجحاً وجود مواد سامة.. أردوغان: تفتيش القنصلية السعودية مستمر

مُرجحاً وجود مواد سامة.. أردوغان: تفتيش القنصلية السعودية مستمر

فيديو.. الكويت: نقول لمن ينتظر أن يرفع الفلسطينيون خرقة بيضاء &#34;عشم إبليس في الجنة&#34;

فيديو.. الكويت: نقول لمن ينتظر أن يرفع الفلسطينيون خرقة بيضاء "عشم إبليس في الجنة"

هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي

هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي

اليمن: الرئيس هادي يقيل رئيس الحكومة ويحيله على التحقيق

اليمن: الرئيس هادي يقيل رئيس الحكومة ويحيله على التحقيق

اللبناني &#34;علي كوراني&#34; يعيش حياة مزدوجة كعميل لـ (حزب الله) ومخبراً لـ (FBI)

اللبناني "علي كوراني" يعيش حياة مزدوجة كعميل لـ (حزب الله) ومخبراً لـ (FBI)

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الأحمد: نتطلع لعملية سلام جادة باطار دولي وتحت مظلة الأمم المتحدة

الأحمد: نتطلع لعملية سلام جادة باطار دولي وتحت مظلة الأمم المتحدة

صيدم: شراكة فلسطينية فرنسية قوية للاستثمار في التعليم

صيدم: شراكة فلسطينية فرنسية قوية للاستثمار في التعليم

ندوة سياسية تدعو للحذر من الرواية الإسرائيلية حول مسيرات العودة

ندوة سياسية تدعو للحذر من الرواية الإسرائيلية حول مسيرات العودة

ادعيس: ما يتعرض له &#34;الأقصى&#34; من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

ادعيس: ما يتعرض له "الأقصى" من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

التربية تبحث مع مديري مدارس التحدي تعزيز التعليم في المناطق المستهدفة

التربية تبحث مع مديري مدارس التحدي تعزيز التعليم في المناطق المستهدفة

النائب العام المستشار براك يجتمع بمحافظ القدس

النائب العام المستشار براك يجتمع بمحافظ القدس

مستوطنون ينصبون خيمة بمحاذاة حديقة أثرية في تل الرميدة استعدادا لافتتاحها

مستوطنون ينصبون خيمة بمحاذاة حديقة أثرية في تل الرميدة استعدادا لافتتاحها

منوعات

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية &#34;أه لو لعبت يا زهر&#34;

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية "أه لو لعبت يا زهر"

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ&#34;شمس&#34; عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن &#34;اليهود&#34;

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ"شمس" عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن "اليهود"

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: &#34;هذا ما جعل خطيبها يتركها&#34;

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: "هذا ما جعل خطيبها يتركها"

حسن الرداد: تعرّضت للتحرش من الرجال والإناث.. وأخاف من زوجتي

حسن الرداد: تعرّضت للتحرش من الرجال والإناث.. وأخاف من زوجتي

الرابر الفرنسية &#34;ديامس&#34; تعتزل الغناء وتعيش بالسعودية: وجدت في الإسلام مالم أجده لدى الأطباء

الرابر الفرنسية "ديامس" تعتزل الغناء وتعيش بالسعودية: وجدت في الإسلام مالم أجده لدى الأطباء

سما المصري لم تصبر على &#34;التوبة&#34; أقل من شهر.. وتعود للإثارة بـ&#34;فيزون&#34;

سما المصري لم تصبر على "التوبة" أقل من شهر.. وتعود للإثارة بـ"فيزون"

عربي

الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

مُرجحاً وجود مواد سامة.. أردوغان: تفتيش القنصلية السعودية مستمر

مُرجحاً وجود مواد سامة.. أردوغان: تفتيش القنصلية السعودية مستمر

فيديو.. الكويت: نقول لمن ينتظر أن يرفع الفلسطينيون خرقة بيضاء &#34;عشم إبليس في الجنة&#34;

فيديو.. الكويت: نقول لمن ينتظر أن يرفع الفلسطينيون خرقة بيضاء "عشم إبليس في الجنة"

هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي

هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي