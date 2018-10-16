لثلاثة أشهر.. الرئيس المصري يعلن حالة الطوارئ بعموم البلاد

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.



ومنذ ذلك التاريخ يتم تمديد حالة الطوارئ في مصر لفترات مماثلة، حيث تشهد مصر هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة منذ عزل بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونص القرار الذي نشر في (الجريدة الرسمية) على أنه، "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018".كما نص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ مايلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتميله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح".وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ في البلاد في التاسع من أبريل 2017 لمدة ثلاثة أشهر، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا، شمال القاهرة، وأوقعا 45 قتيلا.