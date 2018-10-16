النائب العام المستشار براك يجتمع بمحافظ القدس



حيث أكد النائب العام على أهمية التنسيق والتعاون ما بين النيابة العامة ومحافظة القدس، مشدداً على الدور التكاملي بين الطرفين وضرورة تعزيز وتكريس المفاهيم الحقوقية وإدماجها في العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن، مشدداً على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في حفظ السلم الأهلي والقانون وحماية حقوق المواطنين والتكامل بين كافة المؤسسات خدمة للمواطن وحفظاً للأمن والأمان.



رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمحافظ القدس عدنان غيث، وبحث الطرفان سبل التعاون وأولويات النيابة العامة، ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة.