مستوطنون ينصبون خيمة بمحاذاة حديقة أثرية في تل الرميدة استعدادا لافتتاحها

نصب مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خيمة قرب حديقة أثرية في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.





وذكر الناشط ضد الاستيطان الذي يقطن المنطقة عماد أبو شمسية، ان ما يقارب من20 مستوطنا نصبوا بحماية جنود الاحتلال خيمة ضخمة بمحاذاة 3 كرفانات، نصبهم مستوطنون خلال الأيام القليلة الماضية، وتتسع الخيمة لما يزيد عن 500 مستوطن، وهي في أعلى منطقة بحي تل الرميدة، ومطلة على البلدة القديمة، وأحياء عدة بمدينة الخليل.





ومن الجدير بالذكر، ان سلطات الاحتلال كشفت خلال الأعوام القليلة الماضية حديقة أثرية في المنطقة التي نصبت فيها الخيمة، وحسب المستندات التاريخية يعتبر حي تل الرميدة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في العالم، وهي محمية حسب قرار "اليونسكو"، الذي اعتبر البلدة القديمة والمسجد الابراهيمي والمناطق المحيطة بها مناطق تراثية أثرية فلسطينية يجب حمايتها، والحفاظ عليها.





وحسب ما أعلنته مصادر إسرائيلية، يحتفل المستوطنون اليوم الساعة السادسة مساءً بافتتاح الحديقة "الأثرية التلمودية" في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وذلك بعد انتهاء اعمال الحفريات في قطع الأراضي التي سيطروا عليها منذ عام 2014، وسيترأس الاحتفال المتطرف وزير الزراعة الاسرائيلي "اوري اريل"، ونائب وزير جيش الاحتلال "ايلي بن دهان"، ورئيس المحميات والتجمعات الطبيعية في دولة الاحتلال المتطرف "شاؤول غولدشتاين" ، ورئيس مجلس المستوطنين في الخليل "ابراهام بن يوسف".

رام الله - دنيا الوطن