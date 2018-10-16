شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون خيمة بمحاذاة حديقة أثرية في تل الرميدة استعدادا لافتتاحها

مستوطنون ينصبون خيمة بمحاذاة حديقة أثرية في تل الرميدة استعدادا لافتتاحها
رام الله - دنيا الوطن
 نصب مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خيمة قرب حديقة أثرية في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكر الناشط ضد الاستيطان الذي يقطن المنطقة عماد أبو شمسية، ان ما يقارب من20 مستوطنا نصبوا بحماية جنود الاحتلال خيمة ضخمة بمحاذاة 3 كرفانات، نصبهم مستوطنون خلال الأيام القليلة الماضية، وتتسع الخيمة لما يزيد عن 500 مستوطن، وهي في أعلى منطقة  بحي تل الرميدة، ومطلة على البلدة القديمة، وأحياء عدة بمدينة الخليل.

ومن الجدير بالذكر، ان سلطات الاحتلال كشفت خلال الأعوام القليلة الماضية حديقة أثرية في المنطقة التي نصبت فيها الخيمة، وحسب المستندات التاريخية يعتبر حي تل الرميدة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في العالم، وهي محمية حسب قرار "اليونسكو"، الذي اعتبر البلدة القديمة والمسجد الابراهيمي والمناطق المحيطة بها مناطق تراثية أثرية فلسطينية يجب حمايتها، والحفاظ عليها.

وحسب ما أعلنته مصادر إسرائيلية، يحتفل المستوطنون اليوم الساعة السادسة مساءً بافتتاح الحديقة "الأثرية التلمودية" في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وذلك بعد انتهاء اعمال الحفريات في قطع الأراضي التي سيطروا عليها منذ عام 2014، وسيترأس الاحتفال المتطرف وزير الزراعة  الاسرائيلي "اوري اريل"، ونائب وزير جيش الاحتلال "ايلي بن دهان"، ورئيس المحميات والتجمعات الطبيعية في دولة الاحتلال المتطرف "شاؤول غولدشتاين" ، ورئيس مجلس المستوطنين في الخليل "ابراهام بن يوسف".

أخبار ذات صلة

نائب مصري: اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل بدون مطار أو ميناء

نائب مصري: اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل بدون مطار أو ميناء

ادعيس: ما يتعرض له &#34;الأقصى&#34; من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

ادعيس: ما يتعرض له "الأقصى" من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

التربية تبحث مع مديري مدارس التحدي تعزيز التعليم في المناطق المستهدفة

التربية تبحث مع مديري مدارس التحدي تعزيز التعليم في المناطق المستهدفة

النائب العام المستشار براك يجتمع بمحافظ القدس

النائب العام المستشار براك يجتمع بمحافظ القدس

صيدم: خدمات الوزارة لم تتوقف بغزة طيلة الانقسام ونحتاج لـ130 مدرسة جديدة

صيدم: خدمات الوزارة لم تتوقف بغزة طيلة الانقسام ونحتاج لـ130 مدرسة جديدة

الدفاع المدني يُتلف 850 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام في الخليل

الدفاع المدني يُتلف 850 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام في الخليل

قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على مدينة طولكرم

قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على مدينة طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

ادعيس: ما يتعرض له &#34;الأقصى&#34; من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

ادعيس: ما يتعرض له "الأقصى" من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

التربية تبحث مع مديري مدارس التحدي تعزيز التعليم في المناطق المستهدفة

التربية تبحث مع مديري مدارس التحدي تعزيز التعليم في المناطق المستهدفة

النائب العام المستشار براك يجتمع بمحافظ القدس

النائب العام المستشار براك يجتمع بمحافظ القدس

مستوطنون ينصبون خيمة بمحاذاة حديقة أثرية في تل الرميدة استعدادا لافتتاحها

مستوطنون ينصبون خيمة بمحاذاة حديقة أثرية في تل الرميدة استعدادا لافتتاحها

الدفاع المدني يُتلف 850 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام في الخليل

الدفاع المدني يُتلف 850 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام في الخليل

قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على مدينة طولكرم

قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على مدينة طولكرم

التعاون الإسلامي تُحذر من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

التعاون الإسلامي تُحذر من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

منوعات

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية &#34;أه لو لعبت يا زهر&#34;

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية "أه لو لعبت يا زهر"

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

رواتب فلكية وأرقام لم تخطر ببالك لمشاهير أمريكا في الساعة الواحدة

رواتب فلكية وأرقام لم تخطر ببالك لمشاهير أمريكا في الساعة الواحدة

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ&#34;شمس&#34; عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن &#34;اليهود&#34;

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ"شمس" عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن "اليهود"

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: &#34;هذا ما جعل خطيبها يتركها&#34;

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: "هذا ما جعل خطيبها يتركها"

حسن الرداد: تعرّضت للتحرش من الرجال والإناث.. وأخاف من زوجتي

حسن الرداد: تعرّضت للتحرش من الرجال والإناث.. وأخاف من زوجتي

الرابر الفرنسية &#34;ديامس&#34; تعتزل الغناء وتعيش بالسعودية: وجدت في الإسلام مالم أجده لدى الأطباء

الرابر الفرنسية "ديامس" تعتزل الغناء وتعيش بالسعودية: وجدت في الإسلام مالم أجده لدى الأطباء

سما المصري لم تصبر على &#34;التوبة&#34; أقل من شهر.. وتعود للإثارة بـ&#34;فيزون&#34;

سما المصري لم تصبر على "التوبة" أقل من شهر.. وتعود للإثارة بـ"فيزون"

عربي

هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي

هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي

اليمن: الرئيس هادي يقيل رئيس الحكومة ويحيله على التحقيق

اليمن: الرئيس هادي يقيل رئيس الحكومة ويحيله على التحقيق

اللبناني &#34;علي كوراني&#34; يعيش حياة مزدوجة كعميل لـ (حزب الله) ومخبراً لـ (FBI)

اللبناني "علي كوراني" يعيش حياة مزدوجة كعميل لـ (حزب الله) ومخبراً لـ (FBI)

بسبب الضغوط السياسية.. عبد المهدي قد يتنازل عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية

بسبب الضغوط السياسية.. عبد المهدي قد يتنازل عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية