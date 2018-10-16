الدفاع المدني يُتلف 850 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام في الخليل

أتلفت مديرية الدفاع المدني في محافظة الخليل، بالشراكة مع لجنة السلامة العامة، ونقابة موزعي الغاز في المحافظة اليوم الثلاثاء 16/10/2018، 850 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام، بسبب تآكل الجسم المعدني للاسطوانات وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ما يشكل خطر الاشتعال وتسرب للغاز المسال منها.





وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن عملية الإتلاف تمت بحضور مندوب عن المحافظة، وممثلين عن لجنة السلامة العامة وهيئة البترول وهيئة المواصفات والمقاييس وموزعي الغاز، للمصادقة على عملية الإتلاف، التي تمت بقص صمامات الاسطوانات وتطبيق جسمها باستخدام باجر وحدة اسناد الجنوب، بإشراف طاقم الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، حيث تم ضبط هذه الاسطوانات والتحفظ عليها خلال الجولات الميدانية لطواقم ومفتشي الوقاية والسلامة العامة في محافظة الخليل، وأخرى تم تسليمها من قبل موزعي الغاز.





بدوره، دعا مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل العميد مهندس معاوية دراغمة المواطنين إلى عدم استخدام الاسطوانات المتعرضة للضربات وأعمال صيانة ولحام أو يكون الاهتراء والتآكل واضحاً فيها، والإبلاغ عن الاسطوانات المخالفة وغير المطابقة والتحفظ عليها لحين وصول طواقم الوقاية وعمل الإجراءات اللازمة لها، مؤكداً على ضرورة تعاون المواطنين مع طواقم ومفتشي الوقاية والسلامة العامة، وتوفير وتطبيق شروط السلامة والوقاية في المنشآت والمنازل والمساكن، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

رام الله - دنيا الوطن