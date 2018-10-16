قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على مدينة طولكرم

شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها على مداخل مدينة طولكرم، ونصبت حواجزها العسكرية وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين.





وقال شهود عيان: إن دوريات الاحتلال جابت مداخل المدينة وكثفت من تواجدها هناك، خاصة عند المدخل الشرقي المعروف بشارع نابلس، وبالقرب من مخيم نور شمس، في الوقت الذي نصبت حواجزها على المدخل الجنوبي المعروف بشارع فرعون، والمدخل الشمالي للمدينة على طول الطريق المؤدية إلى قرى وبلدات الشعراوية، وأوقفت كافة السيارات ودققت في هويات الركاب مما تسبب في حدوث اختناقات وأزمة مرورية في تلك المناطق.





وفي نفس السياق، نشرت قوات الاحتلال دوريات المشاة في الأراضي الزراعية وتحديدا ما بين ضاحيتي اكتابا وشويكة والجاروشية والمسقوفة شمال طولكرم، وطردت أصحابها ومنعتهم من التواجد في أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

رام الله - دنيا الوطن