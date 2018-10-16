شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي تُحذر من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

التعاون الإسلامي تُحذر من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها البالغ إزاء تصريح رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، عن نية بلاده الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها.

ودعت المنظمة في بيان لها، استراليا إلى عدم الإقدام على مثل هذه الخطوة غير القانونية، والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478، والذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، أن مدينة القدس، هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بموجب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر2016، والذي يهيب بجميع الدول أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس.


وشدد على رفض المنظمة لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، داعياً أستراليا إلى تبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وتعزز الاستقرار في المنطقة والعالم.

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