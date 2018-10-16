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مُرجحاً وجود مواد سامة.. أردوغان: تفتيش القنصلية السعودية مستمر

مُرجحاً وجود مواد سامة.. أردوغان: تفتيش القنصلية السعودية مستمر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يأمل التوصل إلى رأي معقول في أقرب وقت ممكن في التحقيق بشأن أختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أردوغان للصحفيين، إن تفتيش القنصلية في إسطنبول سيستمر، وإن التحقيق يبحث احتمال وجود مواد سامة، وفق ما أوردت (عربي 21).

وكانت فرق التحقيق الجنائية التركية، دخلت مساء أمس إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، وقامت بجمع العديد من الأدلة من غرفها ومحيطها.

واشتمل عمل الفرق على البحث عن آثار دماء، وعلامات تدل على وقوع جريمة، فيما أشارت مصادر بمكتب المدعي العام إلى أن الفحص الأولي، كشف عن وجود أدلة بارزة على مقتله، رغم محاولة السعوديين طمسها.

وقامت الفرق الجنائية، بأخذ كميات من تراب حديقة القنصلية فضلاً عن عينات من الجدران من أجل فحصها في المختبرات الجنائية.

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