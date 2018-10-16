لأول مرة.. البالونات الحارقة تصل مدينة اللد بالداخل

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة (14) الإسرائيلية: إن الحرائق اندلعت في عدة مناطق بغلاف قطاع غزة الثلاثاء، جراء سقوط بالونات حارقة، والتي وصلت لأول مرة إلى مدينة اللد شمال البلاد.



وأوضحت القناة، أن اندلاع حريق في (كيبوتس نيرعام) القرب من حدود شمال القطاع بعد سقوط بالون حارق، لافتةً إلى أنه سقط بالون حارق في المجلس الإقليمي (شاعر هانيغف).وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية، هرعت إلى مدرسة في بئر السبع، بعد أن اكتشف الطلاب بالوناً حارقاً معلقاً مع جسم مشبوه في الهواء.وتم العثور على بالون حارق في شارع "آبا هيل سيلفر" في اللد، وجرى استدعاء الشرطة الإسرائيلية للتعامل معه، وفق القناة العبرية السابعة.ونوه الموقع إلى استدعاء خبراء المتفجرات في الشرطة في المجلس الإقليمي (لخيش) بعد سقوط بالون حارق، على إثره جرى إغلاق أحد المفترقات، وتم معالجة الأمر دون إصابات.ولفت إلى سقوط بالون آخر يحمل جسماً مشبوهاً في المجلس الإقليمي (أشكول)، وتم استدعاء خبراء المتفجرات إلى الموقع، ولم تكن هناك إصابات أو أضرار.