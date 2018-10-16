عشراوي تُشارك بالعديد من الفعاليات في مدينتي نيويورك وواشنطن





وشارك إلى جانبها في حلقة النقاش، رئيس مشروع السلام الأمريكي- الشرق الأوسط دانييل ليفي، ونائب مدير السياسة في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط أندرو ميلر، وأدار النقاش المدير والزميل الأقدم لبرنامج (كارنيغي) للشرق الأوسط ميشيل دون.



ولاحقاً، تحدثت عشراوي خلال عشاء عمل إلى جانب دانيال ليفي في حلقة نقاش تحت عنوان "الخروج من المسار الإسرائيلي- الفلسطيني المغلق، هل سيجد السلام في الشرق الأوسط كريستوفر كولومبوس؟" وأدار النقاش الكاتب والمعلق السياسي بيتر بينارت.

رام الله - دنيا الوطنشاركت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي، بالعديد من الفعاليات والنشاطات في مدينتي نيويورك وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.وكانت عشراوي، نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير بيت لحم (BDF) المتحدثة الرئيسية في حفل عشاء نظمه الأصدقاء الأمريكيون للمؤسسة في مدينة نيويورك، بهدف دعم أعمال ترميم كنيسة المهد، حيث ركزت في كلمتها على العمل المهم الذي تقوم به المؤسسة في سياق سعي فلسطين إلى الحرية والسيادة.وفي وقت لاحق، شاركت عشراوي في حلقة نقاش استضافتها مؤسسة (كارنيغي للسلام الدولي) في واشنطن، ركزت على التغييرات الأخيرة في السياسة الأمريكية، وتأثيرها على مستقبل العلاقات الأمريكية- الفلسطينية، وعلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.