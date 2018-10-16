الحساينة: منحة كويتية بمليونين ونصف المليون دولار لاستكمال إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطن

وأضاف: "نسعى بشكل مستمر لإعادة إعمار وتأهيل ما نستطيع، للنهوض بواقع القطاع للأفضل، وإعادته إلى ما كان عليه قبل العدوان، كما أننا مستمرون بالجهود مع شركائنا من الدول العربية وغيرها؛ للحصول على مساعدات مالية تفي بالحاجات المطلوبة".



وشكر الحساينة باسمه وباسم رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله دولة الكويت الشقيقة على تعاونهم ودعمهم المستمر للشعب الفلسطيني.



يذكر، أن العمل خلال هذه المنحة، سيركز على إعادة تأهيل مجموعة من الطرق المتضررة بكافة محافظات غزة، في سبيل إعادة الصورة المشرقة للقطاع، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم.

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، اليوم: إن الوزارة متواصلة بالعمل، وتسخير الجهود لعملية إعمار قطاع غزة، خاصة بعد الموافقة على منحة مالية تقارب المليونين ونصف المليون دولار أمريكي، من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لإعادة تأهيل البنية التحتية الخاصة به.