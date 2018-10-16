"دنيا الوطن" ومستشفى دار السلام يبحثان التعاون المشترك

زار وفد من مستشفى دار السلام في مدينة خانيونس، مكتب "دنيا الوطن" في مدينة غزة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.







وضم الوفد، المدير الإداري في المستشفى إبراهيم حمدان، ومدير العلاقات العامة والإعلام رائد حمد، فيما كان في استقبال الوفد المدير الإداري والمالي مأمون أبو شعبان، والمساعد التنفيذي حنين حمدونة، والمساعد الإداري آلاء النمر.





وأعرب الوفد عن سعادته بالزيارة، مشدداً على أهمية التركيز على دور الإعلام، وأهميته في تعزيز وإيصال الرسالة الإعلامية، مشيدين بالدور الريادي للمؤسسة إعلامياً.





رام الله - دنيا الوطن