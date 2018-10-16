هيئة الأسرى: الأسير الريماوي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء: إن الأسير أحمد الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء منذ ثلاثة أيام، احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري.وأوضحت الهيئة، أن الأسير الريماوي، بدأ معركة الإضراب بعد تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً أنه لن يتراجع عن هذه الخطوة إلا بوضع حد لهذا العقاب الجماعي الذي يدفعه هو وعائلته، علماً أن لديه شقيقين داخل سجون الاحتلال.وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة سجن (النقب) المسؤولية الكاملة عن حياة الريماوي، وإن إضرابه عن الماء إلى جانب الطعام، يُهدد حياته بشكل فعلي.