البرغوثي يجري سلسلة من اللقاءات مع قادة القوى الفصائل في غزة



و في هذا الإطار و بمشاركة وفد من قيادة حركة المبادرة الوطنية تم عقد لقاءات منفصلة مع قيادات حركتي فتح وحماس، و حركة الجهاد الإسلامي، و الجبهتين الشعبية و الديمقراطية، كما عقد لقاء ضم ممثلي جميع القوى الوطنية و الاسلامية في محافظة رفح.



و جرى التأكيد في هذه اللقاءات على ضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام و تحقيق المصالحة الوطنية، و الوحدة الشاملة لمواجهة صفقة القرن و مؤامرة دولة الحدود المؤقتة، و كل المحاولات الاسرائيلية لفصل الضفة عن القطاع ، ولتصفية مكونات القضية الفلسطينية و في مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في عاصمته التي لا بديل عنها القدس، و حق اللاجئين الفلسطينيين المقدس في العودة الى ديارهم التي هجروا منها.

وكما جرى التأكيد على أهمية اسناد الصمود الباسل لشعبنا في قطاع غزة في وجه الحصار الاسرائيلي الاجرامي، و الاعتداءات المتكررة، و الاستجابة للمطالب الشعبية بتطبيق قرار المجلس الوطني بإلغاء كل الاجراءات التي تتعلق بقطاع غزة، وعلى اهمية تعزيز و توسيع المقاومة الشعبية الفلسطينية بما فيها مسيرة العودة و كسر الحصار، والخان الاحمر و تلاحم كل فعالياتها في الضفة بما فيها القدس و القطاع.



و قدم وفد المبادرة الوطنية العديد من الأفكار البنّاءة للخروج من المأزق الحقيقي الذي تمر به المصالحة وفق منطلقات رئيسية أولها الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بمهام محددة بسقف زمني محدد، وتحديد موعد سريع لإجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية و للمجلس الوطني الفلسطيني حسب اتفاقات الاجماع الوطني، و اهمية انضواء الجميع في منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها الوطني و الكفاحي في مواجهة ما تتعرض له القضية الوطنية من مخاطر .



وفي هذا الاطار جرى التأكيد على اهمية انجاح الجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة لإنجاز المصالحة الوطنية.



و أكد د. البرغوثي أنّ المعاناة التي يعيشها شعبنا و خاصة في قطاع غزة الصامد تجاوزت كل حد، و من واجب كل فلسطيني اينما كان بذل كل طاقة ممكنة لرفع المعاناة وحماية كرامة و بقاء ابناء وبنات شعبنا الذين لم يقصروا يوما في تقديم التضحيات من اجل وطنهم و كل فلسطين .



رام الله - دنيا الوطنأجرى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية سلسلة من اللقاءات مع قادة القوى و الفصائل الفلسطينية في غزة تناول خلالها آخر المستجدات السياسية و ما آلت إليه الاوضاع في ظل ما تتعرض له القضية الوطنية من مخاطر كبيرة ، و كيفية الدفع بجهود إتمام المصالحة و استعادة الوحدة الوطنية ، و إيجاد آليات عملية تضمن تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن .