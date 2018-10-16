المالكي مُعلقاً على نية أستراليا نقل سفارتها إلى القدس: أشعر بالحزن

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي في جاكرتا، حول أنباء احتمال نقل أستراليا لسفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.وقال المالكي اليوم الثلاثاء، إن التقارير التي أشارت إلى احتمال تغير سياسة استراليا تجاه القدس تدعو للحزن، مؤكداً أن أستراليا بذلك تنتهك القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.وتابع: "أستراليا تجازف بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم، خاصة العالمين العربي والإسلامي."وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قد قال مساء أمس الاثنين: إنه "منفتح" على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واحتمال نقل سفارة أستراليا إلى هناك.