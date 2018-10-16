ليبرمان: حان الوقت لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة قاسية لحماس

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء: إنه "حان الوقت لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة قاسية لحماس، حتى لو على حساب حملة عسكرية واسعة".وأضاف في تصريحات له، أن حماس "تجاوزت جميع الخطوط الحمراء"، موضحاً: "الجميع يفهم أن الوضع كما هو عليه لا يمكن أن يستمر".وتابع: "لا يمكننا قبول العنف أسبوعًا بعد أسبوع، لذلك في نهاية تقييم الوضع في غزة، وبرأيي إن ضربة قاسية لحماس، يمكن أن تجلب لنا خمس سنوات من الهدوء، على حد قوله.