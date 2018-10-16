ليبرمان: حان الوقت لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة قاسية لحماس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء: إنه "حان الوقت لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة قاسية لحماس، حتى لو على حساب حملة عسكرية واسعة".
وأضاف في تصريحات له، أن حماس "تجاوزت جميع الخطوط الحمراء"، موضحاً: "الجميع يفهم أن الوضع كما هو عليه لا يمكن أن يستمر".
وتابع: "لا يمكننا قبول العنف أسبوعًا بعد أسبوع، لذلك في نهاية تقييم الوضع في غزة، وبرأيي إن ضربة قاسية لحماس، يمكن أن تجلب لنا خمس سنوات من الهدوء، على حد قوله.
قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء: إنه "حان الوقت لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة قاسية لحماس، حتى لو على حساب حملة عسكرية واسعة".
وأضاف في تصريحات له، أن حماس "تجاوزت جميع الخطوط الحمراء"، موضحاً: "الجميع يفهم أن الوضع كما هو عليه لا يمكن أن يستمر".
وتابع: "لا يمكننا قبول العنف أسبوعًا بعد أسبوع، لذلك في نهاية تقييم الوضع في غزة، وبرأيي إن ضربة قاسية لحماس، يمكن أن تجلب لنا خمس سنوات من الهدوء، على حد قوله.
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