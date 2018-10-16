وزير إسرائيلي: أنا جبان وأخاف من اندلاع حرب بغزة.. يجب التوصل لتهدئة

رام الله - دنيا الوطنأعرب يوفال شتاينتش، وزير الطاقة الإسرائيلي، عضو (الكابينت)، خلال خطاب له بمؤتمر القادة، الذي عقد برعاية صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء أمس، عن خوفه من اندلاع حرب جديدة بغزة، لا يكون لها أهداف واضحة.وقال الوزير شتاينتش: "يجب اتخاذ كافة التدابير، والقيام بمجهود كبير؛ من أجل التوصل إلى تهدئة مع حماس بغزة"، معرباً عن خوفه من أن تؤدي التظاهرات على حدود غزة، إلى اندلاع حرب جديدة، لا يكون لها أي أهداف.وأضاف الوزير: "سأتخذ دور الجبان، وأقول بصراحة، أنا متخوف من اندلاع حرب ضد حماس، تكون بدون أهداف، وقدرة الردع الإسرائيلية ليست بحاجة إلى إصلاح".وتابع: "أنا متخوف من أن نقوم بالتركيز على الحرب بالجنوب، على حساب ما يحدث على الجبهة الشمالية، والتقدم بشأن التواجد العسكري الإيراني في سوريا، فإيران أكثر قوة من حماس".وطالب وزير الطاقة، من الحكومة الإسرائيلية، السعي إلى التوصل لتهدئة مع حماس بغزة، بدلاً من التوجه إلى حرب معها، مدعياً: "أن إسرائيل هي التي عليها اختيار موعد الحرب، وعدم السماح لأحد بفرضها عليها".