مصدر لـ "دنيا الوطن": سفيرا سويسرا وألمانيا يصلان غزة عبر معبر (إيرز)

خاص دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن" أن سفيريي سويسرا وألمانيا، وصلا صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز شمالي قطاع غزة.وأشار المصدر، إلى أنه لم يعرف هدف زيارة الوفدين، أو بمن سيلتقون.يشار إلى أنه من المقرر، أن يصل عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، قطاع غزة بعد غدٍ الخميس عبر معبر بيت حانون/إيرز؛ لمتابعة ملف المصالحة، وقضايا أخرى.