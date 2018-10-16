فيديو مؤثر.. شاهد ما الذي كان يفعلة والد الشهيد "إلياس" لحظة استشهاده

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، الشاب إلياس صالح ياسين (22 عاماً)، بدم بارد عن طريق إطلاق النار عليه، زاعمة أنه نفذ عملية طعن قرب مستوطنة (أرائيل) المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بديا في محافظة سلفيت.





الأمر المحزن، كان انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، نشرتها صفحة (بديا أولاً)، يرصد والد الشهيد صالح ياسين، والذي يعمل نائباً في التربية والتعليم، وهو يقف سداً منيعاً في محاولة منه لمنع الاحتلال من إغلاق مدرسة اللبن الشرقية، في ذات اللحظة التي استشهد فيها نجله.







يُذكر أن بلدة بديا في محافظة سلفيت، قد شيعت قبل أيام السيدة عائشة الرابي (47 عاماً) التي استشهدت، جراء هجوم شنه مستوطنون على مركبتهم قرب حاجز زعترة.





ويظهر والد الشهيد، وهو يرتدي بدلة رسمية، ويقف في باب مدرسة اللبن الشرقية، ويقوم بشد باب المدرسة، بينما يقوم جندي مُسلح بشده في الاتجاة المعاكس.





فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير مع الفيديو الذي يرصد والد الشهيد، يدافع عن مدرسة دون علمه باستشهاد نحجله.

















