التربية: انتظام الدوام في مدرسة الساوية اللبن صباح اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن انتظام الدوام في مدرسة الساوية اللبن بمديرية جنوب نابلس صباح اليوم؛ بعد أن ألغت حكومة الاحتلال قرارها العسكري السابق بإغلاق المدرسة حتى إشعار آخر.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن تراجع الاحتلال عن قراره، جاء جراء إصرار الوزارة والمحافظة والأهالي على استمرار عمل المدرسة، واختراقهم للإغلاق والحصار، الذي فرضه الاحتلال على المدرسة صباح أمس، وإصرارهم على انتظام الدوام.ووجهت الوزارة التحية لكل من وقف إلى جانبها في الدفاع عن المدرسة، وإعادة انتظام الدوام فيها من الأسرة التربوية والمحافظة والفعاليات الوطنية والشعبية وأهالي الساوية واللبن.