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فيديو.. الكويت: نقول لمن ينتظر أن يرفع الفلسطينيون خرقة بيضاء "عشم إبليس في الجنة"

فيديو.. الكويت: نقول لمن ينتظر أن يرفع الفلسطينيون خرقة بيضاء "عشم إبليس في الجنة"
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، كلمة نارية هاجم فيها السياسات الإسرائيلية، خلال مشاركته بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا.

وقال الغانم: "من ينتظرون، أن يرفع الشعب الفلسطيني خرقة بيضاء، ويغادر أرضه إلى المجهول، نقول لهم إن ذلك لن يحصل أبداً"، مستشهداً بالمثل الشعبي (عشم إبليس بالجنة).

من جانبه، لم يكمل الوفد الإسرائيلي، الاستماع إلى الكلمة، إذ بدأ بالمغادرة، وعلامات الغضب ظاهرة عليه، فيما صفق الحضور لكلمة مرزوق الغانم.

وقال الغانم: "منذ أكثر من 50 عامًا، يرفع الفلسطيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون، وعندما يرفع حجرًا، تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز".

ودعا الغانم، جميع البرلمانيين، الذين حضروا المؤتمر، إلى رفض ما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "الفلسطيني عبر 70 عامًا لعنة المحتل وعاره وعورته وعواره، وأنا أقول لكم إنه مقابل كل مأتم فلسطيني عشرة أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني عشرة رضع، ومقابل كل طلقة رصاص ألف صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية ولافتة، وهذه جردة حسابنا الأخلاقية والمبدئية ببساطة واختصار".

وتابع: "إذا كان حضور السياسة وإشاراتها لا يكفي للفهم، فلا بأس من استدعاء الأسطورة، سيظل (سيزيف) يتمثل بهذا الكيان الغاصب، وسيظل الفلسطيني (صخرته) العنيدة".

ونوه الغانم إلى خطورة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "الدولة القومية لليهود"، ومشكلة حظر الدعم عن وكالة (أونروا)، وغيرها.

 

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