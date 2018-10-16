الاحتلال يمنع تسعة مواطنين من السفر عبر (معبر الكرامة)

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعة مواطنين من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني اليوم الاثنين، بحجة المنع الأمني.





وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الثلاثاء، أن 5029 مسافرًا، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.





وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 2496 مسافرًا والقادمين 2533 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال تسعة مسافرين.





ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الثلاثاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في الاتجاهين.

رام الله - دنيا الوطن