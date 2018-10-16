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شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تُشارك بالمؤتمر الختامي لمشروع آفاق التعليم في بلدان جنوب المتوسط

جامعة النجاح تُشارك بالمؤتمر الختامي لمشروع آفاق التعليم في بلدان جنوب المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد جامعة النجاح، ضم الدكتور محمد العملة، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتورة سائدة عفونة، عميدة كلية العلوم التربوية، ومنسقة المشروع، وأ. فاطة السخل، من الدائرة المالية وأ. أحمد نوباني، من مركز التعلم الإلكتروني في الفترة الواقعة ما بين 9-13/10/2018 في مدينة روما بايطاليا في المؤتمر الختامي لمشروع فتح آفاق التعليم في بلدان جنوب المتوسط (OpenMed).

فقد شارك د. العملة في جلسة مستديرة لرؤساء وصناع القرار في الجامعات المشاركة، حيث أكد على اهتمام الجامعة بنشر ثقافة التعلم المفتوح والتعلم الإلكتروني في مجتمعنا الفلسطيني، وفي مجتمع الجامعة بين المدرسين والطلبة، الأمر الذي سيسهم في زيادة المصادر التعليمية المفتوحة التي تنتجها الجامعة وتجعلها مجانية الوصول لجميع المهتمين والباحثين.

ويأتي هذا تماشياً مع رسالة الجامعة المجتمعية والعلمية. وتحدث الدكتور العملة عن العملية التربوية في فلسطين والظروف التي تمر بها في ظل وجود الاحتلال وكيف أن سياسة الانفتاح في التعليم قادرة على التغلب على الصعاب الناتجة عن سياسات الإحتلال التعسفية والتي تحول دون وصول الطلبة للجامعات والمدارس.  وأكد على استعداد إدارة الجامعة لتقديم كل الدعم الممكن لتطبيق التوصيات الناتجة عن المشروع.

وعرضت د. سائدة، الخطة المستقبلية لجامعة النجاح واستراتيجيتها للتأكد من استدامة المشروع، وذلك من خلال البدء بنشر ثقافة الانفتاح في التعلم والتعلم الإلكتروين خارج اسوار الجامعة ليشمل مؤسسات المجتمع كافة والعمل على انتاج المزيد من المصادر التعليمية المفتوحة والمساقات الإلكترونية والمحاضرات المصورة وغيرها، كما سيتم العمل على نشر هذه الثقافة بين الطلبة وذلك من خلال الورش التوعوية والتدريبية التي تم البدء بها فعلياً حيث تم تدريب ما يزيد عن 100 طالب على آليات وأساليب انتاج مصادر تعليمية مصورة.

وتميز وفد الجامعة بحضوره البناء والفعال من خلال المشاركة في كافة جلسات المؤتمر ونقاشاته، وكان له دوره المميز في رسم السياسات الخاصة بالتأكيد على استدامة المشروع والتأكد من وصوله لأهدافه، هذا ويذكر أن مشروع ال (OpenMed) هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بدأ منذ عام 2015 وامتد لثلاث سنوات، استهدف دول حوض البحر الأبيض المتوسط ويهدف الى نشر وتعزيز ثقافة التعلم المفتوح في المؤسسات التعليمية في الدول المستهدفة، وقد تم تطوير مساق مفتوح يهدف إلى بناء القدرات في هذا المجال وتم تدريب ثملنية مدربين، وسيتم حالياً طرحه على مستوى فلسطين.

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