السفير الياباني يفتتح مشروع محطة تحلية مياه الشرب في مدينة رفح























وأضاف أن غزة تحتل مكانة خاصة في قلوب اليابانيين، وننظر للوضع العام بقلق شديد لما يجري بغزة، وأتمنى أن يساهم هذا المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسنواصل هذا النوع من المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق.

رام الله - دنيا الوطنافتتح السفير الياباني لدى السلطة الفلسطينية تاكيشي أوكوبو، صباح الأحد، مشروع محطة تحلية مياه الشرب ضمن أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه الموردة في مدينة رفح والذي تموله السفارة اليابانية وتنفيذ جمعية اصدقاء البيئة الفلسطينية.وبحضور السفير الياباني، ونائب رئيس جمعية أصدقاء البيئة المهندس عاطف جابر ومدير مكتب جايكا المهندس ساهر يونس وطاقم مصلحة مياه بلديات الساحل وطاقم جمعية اصدقاء البيئة في المحافظة، قص السفير شريط افتتاح محطة التحلية التي تخدم أكثر من ستة ألاف أسرة في مناطق الشوكة وعريبة والذين يعانون من قلة المياه وسوء جودة المياه الواصلة للبيوت، وتقدر قدرة المحطة 24 كوباً في اليوم، وتعمل بشكل مجاني لمدة ستة شهور نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.وفي كلمة قصيرة للمهندس جابر، رحب فيها بالسفير الياباني في محافظة رفح، شاكراً له جهوده والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة اليابانية لخدمة شعبنا الفلسطيني في كافة محافظات الوطن وقطاع غزة على وجه الخصوص، عبر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية بدعم ياباني في السنوات الأخيرة، وقدم جابر درع الجمعية الى السفير الياباني، تقديراً لجهوده في خدمة البيئة.وقال السفير الياباني: إن اليابان مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني؛ لتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع لأننا ندرك الصعوبات التي يمر بها الشعب من قلة المياه نتيجة لقلة الأمطار السنوية، وهذا يسبب أزمة كبيرة وحادة لاعتماد غزة على المياه الجوفية.