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هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي

هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي
رام الله - دنيا الوطن
حذرت نيكي هايلي، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين، نظام الرئيس السوري بشار الأسد من مغبة الإقدام على استخدام السلاح الكيميائي، معتبرة أنه سيترتب على أفعاله نتائج وحسابات خطيرة، فيما لو أقدم على ذلك.

وقالت هايلي في كلمة لها في مكتبة الكونغرس خلال افتتاح مؤتمر وزراء دفاع ورؤساء القوات المسلحة في التحالف الدولي ضد المجموعات المتطرفة: "إن نظام الأسد يواصل تنفيذ عمليات قتل جماعي ضد مواطنيه الأبرياء في أسلوب إرهابي خطير"، بحسب ما جاء على موقع قناة (الحرة) الأمريكية.

وأضافت هايلي: "هناك خطوط على الأسد أن يعلم أنه لا يمكن تجاوزها، وخصوصاً اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل"، كاشفة عن أنه حتى الساعة مازال المواطنون السوريون معرضون لخطر الاعتداء بالسلاح الكيميائي.

واتهمت هايلي الأسد، بأنه وبدعم من روسيا وإيران، يقوم بتزكية الإرهاب في المنطقة، والدفع به إلى مستويات خطيرة.

وختمت هايلي بأن القضاء على تنظيم الدولة لا يعني زوال مخاطر التهديدات، مذكرة بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الـ (أف. بي. آي)، مازال قلقاً من مخاطر الخلايا النائمة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

جدير بالذكر، أن مؤتمر "محاربة عنف المجموعات المتطرفة"، الذي يحضره ممثلون عن أكثر من 80 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، جرى افتتاح أعماله مساء الاثنين في واشنطن، وسينقل اجتماعاته الثلاثاء إلى قاعدة "أندروز" الجوية في ولاية ميريلاند.

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