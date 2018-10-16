شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد إلياس ياسين في بلدة بديا ويستجوب ذويه

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد إلياس ياسين في بلدة بديا ويستجوب ذويه
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد إلياس ياسين (22 عاماً) في بلدة بديا غرب مدينة سلفيت.

وأفاد والد الشهيد، أن قوات الاحتلال، اقتحمت المنزل، وفتشته، وقامت بعمليات تحقيق ميدانية مع أفراد الأسرة، وأبلغتهم بنية سلطات الاحتلال، تسليم جثمانه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر، أن الشاب إلياس صالح عبد ياسين، قد استشهد أثناء عبوره الشارع على مفترق حارس غرب سلفيت، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص الحي.

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