اليمن: الرئيس هادي يقيل رئيس الحكومة ويحيله على التحقيق





وذكرت وكالة (سبأ) الرسمية اليمنية للأنباء، أن الرئيس هادي، أقال الاثنين رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وأحاله للتحقيق على خلفية التدهور الاقتصادي.



وقالت الوكالة: "إن القرار يأتي نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته".



وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.



وخرجت مظاهرات الشهر الماضي في عدة مدن بينها عدن، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دولياً، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتدني قيمة العملة اليمنية.



وأكدت مصادر سياسية يمنية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن سعيد يمتلك علاقات "ممتازة" مع السعودية والإمارات، الشريكتين الرئيستين في التحالف العسكري في اليمن منذ العام 2015.



وتناول القرار أيضاً "فشل" الحكومة برئاسة بن دغر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة".



وكان محافظ المهرة، راجح باكريت، قد أعلن في وقت سابق الاثنين أن محافظته منطقة "منكوبة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية التي ضربت المحافظة، وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".

رام الله - دنيا الوطنأقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس الاثنين، رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وأحاله للتحقيق على خلفية "الإهمال الذي رافق أداء الحكومة في المجالات الاقتصادية"، وعين وزير الأشغال العامة والطرق معين عبد الملك سعيد خلفاً له.