الوقود القطري يتسبب بخلافات بين أعضاء (الكابينت)

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافاً كبيراً، داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، حول قرار وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، وقف ضخ الوقود الممول من قطر إلى قطاع غزة.وقالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن خلافاً نشب بين أعضاء (الكابينت)، على خلفية القرار، مضيفة أن بعض الوزراء، اعتبروا أن قرار ليبرمان، متهور، وغير مسؤول، وقد يؤدي إلى زيادة فرص اندلاع مواجهة عسكرية كبيرة، وفق ما ذكر موقع (عكّا) للشؤون الإسرائيلية.وقرر ليبرمان، وقف إدخال الوقود القطري إلى القطاع، عقب الاحتجاجات التي صاحبت مسيرات العودة وكسر الحصار، يوم الجمعة الماضي، على الحدود الشرقية لغزة.