بسبب الضغوط السياسية.. عبد المهدي قد يتنازل عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، أن الضغوط السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة، قد تدفعه للتنازل عن التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة.وكشف مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه (للعربية. نت)، أن رئيس الوزراء المكلف يواجه ضغوطاً كبيرة جداً تمارس من قبل الكتل النيابية الفائزة من أجل تمرير مرشحيها في التشكيلة الحكومية المقبلة.وأوضح، أن الضغوط وصلت حد التهديد بعدم منح الثقة لحكومة عبد المهدي، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة بحاجة إلى التصويت بأغلبية النصف زائد واحد، أي 166 صوتاً من مجموع أعضاء البرلمان.كما أكد المصدر، أن معظم الكتل النيابية إلى الآن ترى في الوزارات غنائم تسد مطامعها خلال الأربع سنوات المقبلة، وتتنافس وتبيع وتشتري المناصب والوزارات بمبالغ خيالية.يشار إلى أن عبد المهدي، كان قد دعا في العديد من المناسبات إلى تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلين، فيما استبعد قبول ترشيح المستقلين الذين ترشحهم الأحزاب، معللاً ذلك بأن المستقل المرشح من الأحزاب، لن يبقى مستقلاً.من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في ختام جلسة الاثنين، رفعها حتى إشعار آخر، متوقعاً أن تبحث الجلسة المقبلة تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.وكان مجلس النواب، قد صوّت الاثنين خلال جلسته هذه، على لجانه الدائمة البالغة 27 لجنة، أبرزها لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الأمن والدفاع، واللجنة القانونية، ولجنة النزاهة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي، ومتابعة البرنامج الحكومي.