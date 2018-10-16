صناديق "منظفات" تدخل القنصلية السعودية باسطنبول.. لتثير الشكوك حولها من جديد

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الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"
رام الله - دنيا الوطن
تشغل قضية إختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" بعد دخولة إلى السفارة السعودية في تركيا، العالم العربي والغربي في آن واحد، وتحولت بعض وكالات الأنباء الي محققين في كافة تفاصيل وخيوط القضية.  

تساءل نشطاء في الانترنت عن ماهية المواد التي أدخلها عمال النظافة إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، وظهرت في صور نشرتها وكالة "الأناضول" التركية.


 ولفت انتباه النشطاء كمية المواد ونوعها والوقت الذي تم فيه إدخالها.

وأشار أحدهم إلى أن من بين الأغراض في الصناديق المغلقة أكياس للقمامة نظرا لما هو مكتوب على العبوة. 


وقد رصدت الكاميرات في وقت سابق من الاثنين عمال نظافة وهم يهمون بدخول القنصلية السعودية في اسطنبول حاملين معهم مستلزماتهم.

وتتركز أعين وآذان وكالات الأنباء والصحفيين، بل والرأي العام عموما، منذ نحو أسبوعين على هذا المبنى الذي شهد اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، وفق الرواية التركية، في حين تصر الرواية السعودية على أن الصحفي المفقود غادر المبنى بعد دخوله.

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