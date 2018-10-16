توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي مدينة غزة





وأفادت وكالات محلية، أن الجرافات الإسرائيلية، شرعت في أعمال تجريف بالأراضي في منطقة السياج الأمني.





وتتواصل المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك في إطار فعاليات مسيرة العودة والإرباك الليلي.









رام الله - دنيا الوطنتوغل عدد من الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة ملكة شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.