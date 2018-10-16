جرافات الاحتلال تعود للعمل في محيط (الخان الأحمر) بعد محاصرة القرية

رام الله - دنيا الوطنعادت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، للعمل في محيط قرية (الخان الأحمر)، وذلك بعد محاصرة القرية، حيث كثفت قوات إسرائيلية من تواجدها على شارع أريحا القدس الرئيس.وقال نشطاء تواجدوا في قرية (الخان الأحمر): "إن الاحتلال اقتحم بعدد من الآليات الثقيلة القرية، ويقوم بأعمال تجريف في محيطها، ويتواجد النشطاء كسد بشري لمنع جنود الاحتلال وآلياته من الاقتراب من بيوت القرية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف النشطاء: "إن الاحتلال يعمل على إصلاح خط للمياه في القرية، ويقوم بإزالة مياه مجاري مستوطنة (كفار أدوميم)".وكان أصيب يوم أمس 7 مواطنين واعتقل 4 آخرون بموجهات مع الاحتلال، عند اقتحام عدد من الآليات للقرية، تنفيذاً لقرار عسكري احتلالي يقضي بشق طرق عسكرية في محيط القرية.ويعتصم السكان لأكثر من مئة يوم على التوالي، داخل القرية، بعد قرار من محكمة الاحتلال بهدمها، من أجل التصدي لأي محاولة لإخلاء المواطنين هناك.