سقوط طائرة للقوات الجوية السعودية ومقتل طاقمها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في المنطقة الشمالية الغربية صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية (واس)، التي أشارت إلى مقتل طاقمها.وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية: "في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم أمس الاثنين 15 تشرين الأول/أكتوبر2018، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع (هوك) أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث، استشهاد طاقمها الجوي".وأشار المصدر إلى أنه تم البدء بالتحقيقات؛ لمعرفة أسباب الحادث، سائلاً الله العلي القدير، أن يتقبل الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.