طائرة إسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرقي بيت حانون شمال القطاع





وأفاد الموقع ذاته، أن الطائرات الإسرائيلية، استهدفت مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة على الحدود الشرقية لبيت حانون شمال قطاع غزة، فيما لم يُبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو، مطلقي بالونات حارقة من شمال قطاع غزة إلى المستوطنات".





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، جراء المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة والإرباك الليلي.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (0404)، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.