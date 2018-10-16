نتنياهو: الجانب الفلسطيني يُشكل العقبة أمام السلام

وحول إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن إسرائيل تعمل ضد إيران في الأراضي السورية في هذه الأيام أيضاً، بينما يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام في طهران على الصعيد الاقتصادي، على حد قوله.

رام الله - دنيا الوطنادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجانب الفلسطيني، وليس الإسرائيلي يُشكل العقبة أمام السلام.وأوضح نتنياهو في سياق الكلمة التي ألقاها مساء أمس، بمناسبة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، أنه يعمل كل ما في وسعه لمنع حروب، إسرائيل في غنى عنها، مضيفاً أنه إذا فُرضت على إسرائيل الحرب، فإن ما وصفهم "الأعداء" سيشعرون بقدراتها.ونوه نتنياهو، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل وكل من روسيا والولايات المتحدة.