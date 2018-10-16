شؤون فلسطينية

نتنياهو: الجانب الفلسطيني يُشكل العقبة أمام السلام

نتنياهو: الجانب الفلسطيني يُشكل العقبة أمام السلام
نتنياهو الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجانب الفلسطيني، وليس الإسرائيلي يُشكل العقبة أمام السلام.

وأوضح نتنياهو في سياق الكلمة التي ألقاها مساء أمس، بمناسبة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، أنه يعمل كل ما في وسعه لمنع حروب، إسرائيل في غنى عنها، مضيفاً أنه إذا فُرضت على إسرائيل الحرب، فإن ما وصفهم "الأعداء" سيشعرون بقدراتها.

ونوه نتنياهو، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل وكل من روسيا والولايات المتحدة.

وحول إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن إسرائيل تعمل ضد إيران في الأراضي السورية في هذه الأيام أيضاً، بينما يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام في طهران على الصعيد الاقتصادي، على حد قوله.

أخبار ذات صلة

العثور على جثة فتاة شرق نابلس والشرطة والنيابة تحققان

العثور على جثة فتاة شرق نابلس والشرطة والنيابة تحققان

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي مدينة غزة

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي مدينة غزة

جرافات الاحتلال تعود للعمل في محيط (الخان الأحمر) بعد محاصرة القرية

جرافات الاحتلال تعود للعمل في محيط (الخان الأحمر) بعد محاصرة القرية

قيادي فتحاوي: نريد موقفاً عربياً أشمل لاتخاذ إجراءات &#34;إنهاء الانقلاب&#34;

قيادي فتحاوي: نريد موقفاً عربياً أشمل لاتخاذ إجراءات "إنهاء الانقلاب"

طائرة إسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرقي بيت حانون شمال القطاع

طائرة إسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرقي بيت حانون شمال القطاع

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في عدة مناطق وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في عدة مناطق وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي مدينة غزة

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي مدينة غزة

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

منح برلمانية ايرلندية وصحفية اسبانية جائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز

منح برلمانية ايرلندية وصحفية اسبانية جائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز

مؤسسة فلسطين الدولية تُكرّم وزير الصحة

مؤسسة فلسطين الدولية تُكرّم وزير الصحة

أبو مرزوق يُشكك من قدرة الرئيس عباس تنفيذ تهديداته بشأن (العقوبات) على غزة

أبو مرزوق يُشكك من قدرة الرئيس عباس تنفيذ تهديداته بشأن (العقوبات) على غزة

أبو سمهدانة والسفير الياباني يفتتحان عدداً من المشاريع في المحافظة الوسطى

أبو سمهدانة والسفير الياباني يفتتحان عدداً من المشاريع في المحافظة الوسطى

فيديو: اشتباكات عنيفة في مخيم المية ومية بين (أنصار الله) و(فتح)

فيديو: اشتباكات عنيفة في مخيم المية ومية بين (أنصار الله) و(فتح)

المؤتمر الإسلامي لوزراء المياه يؤكد على الحقوق المائية الفلسطينية

المؤتمر الإسلامي لوزراء المياه يؤكد على الحقوق المائية الفلسطينية

منوعات

تعرّت من أجل المبدأ.. الزمن يُغير ملامح &#34;إغراء&#34; السورية الأجرأ في تاريخ السينما

تعرّت من أجل المبدأ.. الزمن يُغير ملامح "إغراء" السورية الأجرأ في تاريخ السينما

لفظ إباحي يستفز خالد أبو النجا

لفظ إباحي يستفز خالد أبو النجا

أول صورة لشقيق &#34;صباح&#34; الذي قتل والدتهما وعشيقها وخرج منها &#34;كالشعرة من العجين&#34;

أول صورة لشقيق "صباح" الذي قتل والدتهما وعشيقها وخرج منها "كالشعرة من العجين"

وفاة الفنان أحمد عبدالوارث عن عمر يناهز 71 عامًا

وفاة الفنان أحمد عبدالوارث عن عمر يناهز 71 عامًا

حليمة بولند مذعورة بسبب ماوجدته في سيارتها.. والجمهور يسخر: وضعته بنفسها لافتعال فيلم هندي

حليمة بولند مذعورة بسبب ماوجدته في سيارتها.. والجمهور يسخر: وضعته بنفسها لافتعال فيلم هندي

فيديو: نانسي عجرم تفاجئ الجميع بالكشف عن زعلها من والدها

فيديو: نانسي عجرم تفاجئ الجميع بالكشف عن زعلها من والدها

فيديو مسرب: دينا الشربيني تحدث ضجة جديدة.. شاهدوا ماذا فعلت بعمرو دياب

فيديو مسرب: دينا الشربيني تحدث ضجة جديدة.. شاهدوا ماذا فعلت بعمرو دياب

وفاة عبدالعزيز الجاسم بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاماً

وفاة عبدالعزيز الجاسم بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاماً

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: &#34;كانت شورة طين&#34;

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: "كانت شورة طين"

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال &#34;فلسطيني&#34; مرة جديدة

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال "فلسطيني" مرة جديدة

عربي

إعادة فتح معبر القنيطرة الحدودي في هضبة الجولان

إعادة فتح معبر القنيطرة الحدودي في هضبة الجولان

تصنيف حزب الله ضمن 5 جماعات للجريمة المنظمة العابرة للحدود

تصنيف حزب الله ضمن 5 جماعات للجريمة المنظمة العابرة للحدود

قوى أردنية تطالب الحكومة بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة لاسرائيل

قوى أردنية تطالب الحكومة بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة لاسرائيل

CNN: السعودية تستعد للاعتراف أن خاشقجي قُتل نتيجة استجواب خاطئ

CNN: السعودية تستعد للاعتراف أن خاشقجي قُتل نتيجة استجواب خاطئ