قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية





وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية، ضبطت سلاحاً من نوع (كارلو) في إحدى مدن الضفة الغربية.





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، مداهماتها وتفتيشاتها لمنازل المواطنين في الضفة الغربية، واعتقالهم.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 15 مواطناً فلسطينياً.