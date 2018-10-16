الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في عدة مناطق وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-17 24-16 25-16 بيت لحم 24-17 24-16 25-16 رام الله والبيرة 23-16 23-15 24-15 طولكرم 28-21 28-20 29-20 نابلس 26-18 26-17 27-17 قلقيلية 28-21 28-20 29-20 جنين 29-20 29-19 30-19 سلفيت 24-17 24-16 25-16 طوباس 29-20 29-19 30-19 روابي 25-17 25-16 25-16 الخليل 24-16 24-15 25-15 غزه 27-22 27-21 28-21 أريحا 34-24 34-23 35-23 خانيونس 27-22 27-21 28-21 الأغوار الشمالية 32-22 32-21 33-21 رفح 28-21 28-20 29-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً، معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/10/17: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2018/10/18: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/10/19: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: