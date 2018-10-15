إعادة فتح معبر القنيطرة الحدودي في هضبة الجولان





وذكر موقع "كان الاسرائيلي" أن السلطات الإسرائيلية أقامت مراسم الافتتاح صباح اليوم، فيما أكدت أنه لن يسمح لسكان الهضبة الدروز بعبوره أو بنقل البضائع.





وكان المعبر قد اغلق قبل أربع سنوات بعد أن استولت عليه قوات المعارضة السورية، وتقرر إعادة فتحه في أعقاب استعادة دمشق سيطرتها على المنطقة.





وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي"، يوم السبت الماضي، إنه تم الاتفاق بين "إسرائيل" وسوريا والأمم المتحدة على إعادة فتح معبر القنيطرة الحدودي يوم الاثنين المقبل.كما دعت السفيرة الدولتين الى فرض تسهيلات من شأنها المساهمة في عمل أفراد الأمم المتحدة في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنأعادة السلطات الإسرائيلية فتح معبر القنيطرة الحدودي مع "إسرائيل"، بحيث يسمح فقط بتنقل أفراد الأمم المتحدة بين البلدين في هذه المرحلة.