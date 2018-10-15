CNN: السعودية تستعد للاعتراف أن خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ





ونقلت المحطة عن المصدر الآخر قوله إن من المرجح أن يخلص التقرير إلى أن هذه العملية جرت دون إذن وأن من تورطوا فيها سيحاسبون.





رام الله - دنيا الوطنذكرت محطة (سي.إن.إن) اليوم الاثنين نقلا عن مصدرين لم تسمهما أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ.وقالت القناة الأمريكية إن أحد المصدريْن حذر من أن هذا التقرير مازال قيد الإعداد وقد يتغير.