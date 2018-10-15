بعد إتهامه بالتجسس...الإمارات تحيل أكاديميا بريطانيا للمحاكمة

ذكرت الحكومة الإماراتية يوم الاثنين، أنها أحالت أكاديميا بريطانيا إلى المحاكمة بعد أن اتهمته بالتجسس، وذلك بعد خمسة أشهر من القبض عليه في نهاية رحلة دراسية.





وكانت دانيلا تيجادا زوجة ماثيو هيدجيز، طالب الدكتوراه بجامعة درم الذي يبلغ من العمر 31 عاما، قالت الأسبوع الماضي إن السلطات ألقت القبض عليه في الخامس من مايو/ أيار بمطار دبي بعد زيارة لأسبوعين، ووضعته في حبس انفرادي منذ ذلك الحين.





وقالت الحكومة في بيان، "أكد النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز - بريطاني الجنسية - إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".

رام الله - دنيا الوطن