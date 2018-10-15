مؤسسة فلسطين الدولية تكرم وزير الصحة

كرمت مؤسسة فلسطين الدولية، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، وزير الصحة جواد عواد، رجل الانجاز للعام 2018، بعد انجازات الوزارة هذا العام ودور عواد الكبير في تقدمها وتطورها.





وقال عواد على هامش حفل التكريم لـ"وفا"، إن هذا التكريم هو تكريم للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، لانهما داعمين بشكل كبير لوزارة الصحة وكل موظف فيها.





وأشار إلى أن هناك ورشات عمل ومستشفيات تبنى، وأقسام تفتح وتجهيزات وكوادر، مؤكدا أنه يجري العمل ضمن استراتيجية واضحة ودعم سياسي كبير.





أما عن مستشفى خالد الحسن للسرطان، أوضح عواد أن العمل جار فيه والحفريات والعطاءات مستمرة، والكوادر الطبية تتدرب اليوم في مستشفى الحسين للسرطان في الاردن في مجالات مختلفة وعددهم 17 طبيبا يتخصصون في مستشفى الحسين للسرطان، شاكرا المؤسسة على هذا الدعم.





وتخلل حفل التكريم تكريم عدد من الشخصيات منها رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة خليل رزق، والشاعر كبير حيدر محمود، والفنانة نادين تيسير، ولم يغب الغناء لفلسطين عن حفل التكريم، وغنى الفنان احمد الكردي، "لأجل عيونك يا فلسطين"، وهي مبادرة من أطباء أردنيون لدعم الطب في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن