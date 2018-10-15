الهباش لحماس: استمرار الإنقسام تصفية للمشروع الوطني وخدمة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنوجه الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية رسالة مباشرة لحركة حماس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا : " أقول لحماس التي اتفق معها واختلف معها ، عليكم ان تفهموا ان هذا الانقسام لن يخدم الا اسرائيل ومن معها ممن يريدون تمزيق الجسد الفلسطيني وتصفية المشروع الوطني " .وأضاف الهباش في تغريدته ان هذا الانقسام الذي صنعته حماس قبل أحد عشر عاما لن يجلب لها أي شي ولن تحقق منه أي شيء ولن يحقق شعبنا أي شيء جراء استمرار هذا الانقسام البغيض .يذكر ان قاضي القضاة قد أكد خلال خطبة الجمعة الأخيرة في مقر الرئاسة ان إنهاء الانقسام واجب شرعية وفريضة دينية وضرورة وطنية لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الحقيقية والعبور بكل أطياف الشعب الفلسطيني معا نحو مواجهة مؤامرةصفقة القرن والتصدي لمحاولات دولة الاحتلال تهويد مدينة القدس وإزاحتها عن الطاولة عبر مشاريعها الاستيطانية السرطانية وعلى رأسها قرار هدم قرية الخان الأحمر البوابة الشرقية للمدينة وتهجير سكانها .