أبو مرزوق يُشكك من قدرة الرئيس عباس تنفيذ تهديداته بشأن (العقوبات) على غزة





رام الله - دنيا الوطنشكك عضو المكتب السياسي بحماس موسى أبو مرزوق، من إمكانية تنفيذ الرئيسي الفلسطيني محمود عباس، تهديداته في فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة.وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع (توتير) اليوم الاثنين: " كثر الحديث عن عقوبات جديدة شاملة على القطاع، ومن الناحية السياسية من الصعب أن ينفذ أبو مازن تهديداته، لأن الكيان أحال له عبر اتفاقيات، السلطات الأمنيه والاقتصادية والمدنية".وأضاف: "ومن الصعب الانسحاب منها، لأنه في هذه الحاله يخدم (إسرائيل) باستعادة ما أحالته له من سلطات، وتفصل الضفة عن القطاع".