فيديو: اشتباكات عنيفة في مخيم المية ومية بين (أنصار الله) و(فتح)



وفي التفاصيل، أن الاشتباك بدأ إثر تضارب بين عنصرين قرب مسجد عمر بن الخطاب وسط المخيم، وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار، واستنفار عناصر الطرفين.



وتوجهت سيارات الإسعاف باتجاه المدخل الغربي، بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.



ولم تفلح حتى الآن الجهود والوساطات التي تقوم بها قوى فلسطينية ولبنانية، لوقف الاشتباكات في مخيم المية ومية، حيث ما زالت تسمع أصوات القذائف والرشقات النارية، فيما وضع الجيش اللبناني عناصره في حالة استنفار عند مداخل "المية ومية" الذي يشهد حركة نزوح نحو صيدا.



وتوجهت سيارات الإسعاف باتجاه المدخل الغربي، بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.ولم تفلح حتى الآن الجهود والوساطات التي تقوم بها قوى فلسطينية ولبنانية، لوقف الاشتباكات في مخيم المية ومية، حيث ما زالت تسمع أصوات القذائف والرشقات النارية، فيما وضع الجيش اللبناني عناصره في حالة استنفار عند مداخل "المية ومية" الذي يشهد حركة نزوح نحو صيدا.

رام الله - دنيا الوطنيشهد مخيم المية ومية في صيدا، اشتباكات عنيفة بين حركة (أنصار الله) وحركة (فتح)، حيث تُسمع أصوات القذائف الصاروخية، والأسلحة الرشاشة في أجواء المدينة.