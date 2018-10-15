المؤتمر الإسلامي لوزراء المياه يؤكد على الحقوق المائية الفلسطينية

صادق وزراء المياه لدول منظمة التعاون الإسلامي على عدد من القرارات، التي تؤكد على الحقوق المائية الفلسطينية، وتطالب المجتمع الدولي، بإلزام إسرائيل لوقف سياساتها المائية التعسفية، ونهبها للموارد المائية الفلسطينية.





ودعت دول المنظمة الى ضرورة تقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ خطة سلطة المياه الفلسطينية، والرامية إلى تطوير خدمات المياه والصرف الصحي، دعماً لصمود أبناء الشعب الفلسطيني.





جاء ذلك، خلال الاجتماع الوزاري لوزراء المياه لدول منظمة التعاون الإسلامي في دورته الرابعة، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد كبير من وزراء المياه، وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي.





وشارك في الاجتماع، الذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، رئيس سلطة المياه مازن غنيم، وسفير فلسطين لدى الجمهورية المصرية ذياب اللوح.





وقد التقى الوزراء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي رحب بهم في بلده، مؤكداً على أهمية هذا الحدث لما له من دور في إتاحة الفرصة للعمل والتعاون في مجال المياه بين الدول الإسلامية.





وفي كلمته، طالب غنيم الدول الأعضاء بضرورة ايجاد موقف إسلامي موحد للتصدي للسياسات المائية الإسرائيلية، واسترداد الحقوق المائية الفلسطينية، مستعرضاً الوضع المائي الصعب الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني، جراء هذه السياسات.





وشدد غنيم على ضرورة إسراع الدول والمؤسسات المانحة لبرنامج التحلية المركزية في غزة إلى البدء بتنفيذ تعهداتها، والتي التزمت بها خلال مؤتمر المانحين آذار/ مارس الماضي، وخصوصاً البنك الإسلامي للتنمية، والذي تعهد بحوالي 50% من قيمة المشروع، نظراً للحاجة الماسة للبدء بتنفيذ مختلف مكوناته.





وقدم غنيم الشكر لكل الدول والمؤسسات المانحة، وخص بالشكر دولة الكويت، والتي كان موافقتها الأخيرة على البدء بإنشاء الخط الناقل البداية الحقيقية للمشروع، كما أشاد بدعم كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية، والجمهورية التركية للمشروع، مطالباً هذه الدول بضرورة مواصلة العمل مع سلطة المياه في هذا المشروع الحيوي، والذي يعتبر الخيار الوحيد لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة البيئية المحدقة بأكثر من 2 مليون نسمة حتى 2020 وفقاً للتقارير الدولية.





وفي ختام كلمته، أكد غنيم على أهمية العمل المشترك في هذه المرحلة الحساسة والتي تواجه فيها أكثر من ثلثي الدول الاسلامية قضايا مائية صعبة، وفي خضم ما تواجهه المنطقة العربية من كوارث انسانية نتيجة الحروب القائمة، اضافة الى تصنيف العديد منها ضمن أفقر الدول عالميا بالمياه، موضحا أن ما تواجهه فلسطين اليوم من سياسات اسرائيلية وأمريكية لتهويد القدس والتلاعب بحق العودة يتطلب تكاثف الجهود الاسلامية، وأن ملف المياه الفلسطيني يحتاج الى الكثير من التعاون المشترك والعمل الثنائي البناء مع الدول الأعضاء، مشيداً بالتعاونات الثنائية القائمة مع المملكة الأردنية والمملكة المغربية، ومملكة البحرين، كما أعرب عن تقديره للدول التي أبدت رغبتها بدعم قطاع المياه الفلسطيني، وجارٍ العمل حاليا بين الطرفين لبلورة مجالات التعاون ومنها سلطنة عمان، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، متطلعا إلى مزيد من التعاون والذي يصب في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.





يذكر، أن الوفد الفلسطيني، شارك في افتتاح وفعاليات أسبوع القاهرة للمياه، كما عقد غنيم سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء ورؤساء والوفود وعدد من المنظمات الحاضرة، تناول فيها سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال المياه.

رام الله - دنيا الوطن