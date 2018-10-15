نجاة قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا من هجوم فلسطيني





وقال الموقع الإسرائيلي: إن ثلاثة فلسطينيين، خططوا للاعتداء عليه، بعد أن ترجلوا من سيارة، اعترضت سيارته، حاملين شواكيش وأدوات حديدية، إلا أن القاضي تمكن الفرار من المكان، فيما تقوم قوات الأمن بالبحث عنهم.





وكان القاضي "مينتس" والذي يسكن في "دوليف" قد أبلغ الشرطة بأن سيارة فلسطينية، اعترضت طريقه، ثم ترجل منها ثلاثة فلسطينيين يحملون المطارق، وبعدها فروا من المكان.

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (كان) الإسرائيلي، أن قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا، "دافيد مينتس" نجا اليوم من هجوم أعده له ثلاثة شبان فلسطينيين، لدى سفره في منطقة بنيامين إلى الشمال من القدس، عند (شارع 463).