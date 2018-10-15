شؤون فلسطينية

نجاة قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا من هجوم فلسطيني

نجاة قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا من هجوم فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (كان) الإسرائيلي، أن قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا، "دافيد مينتس" نجا اليوم من هجوم أعده له ثلاثة شبان فلسطينيين، لدى سفره في منطقة بنيامين إلى الشمال من القدس، عند (شارع 463).

وقال الموقع الإسرائيلي: إن ثلاثة فلسطينيين، خططوا للاعتداء عليه، بعد أن ترجلوا من سيارة، اعترضت سيارته، حاملين شواكيش وأدوات حديدية، إلا أن القاضي تمكن الفرار من المكان، فيما تقوم قوات الأمن بالبحث عنهم.

وكان القاضي "مينتس" والذي يسكن في "دوليف" قد أبلغ الشرطة بأن سيارة فلسطينية، اعترضت طريقه، ثم ترجل منها ثلاثة فلسطينيين يحملون المطارق، وبعدها فروا من المكان.

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