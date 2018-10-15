الاحتلال يقتحم بلعا في طولكرم ويفتش مصنعاً ومزارع للمواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بلدة بلعا شرق طولكرم، وأجرت عملية تفتيش وتمشيط في عدد من المزارع والمنشآت التابعة للمواطنين.





وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من الجنود المشاة، فتشت مزرعتي دواجن في المنطقة الغربية للبلدة، تعودان للمزارع منصور حمدان، كما داهمت مصنع بيسان للمكيفات على مدخل بلعا بعد خلع بوابته الرئيسية وفتشته.





وانتشرت مركبات الاحتلال العسكرية الراجلة والمحمولة في الأراضي الزراعية على طول الطريق المؤدية لبلدات دير الغصون والجاروشية وعتيل وشويكة شمال المحافظة.





وتشهد طولكرم بضواحيها وقراها وبلداتها، ولليوم التاسع على التوالي اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، التي دفعت بتعزيزاتها من الدوريات الراجلة والمحمولة، وطائرات الاستطلاع وبالونات المراقبة، إلى هذه المناطق، ونفذت عمليات تدمير وتخريب في العشرات من منازل ومنشآت المواطنين، إلى جانب حملة اعتقالات، طالت 50 مواطناً بينهم 10 من الفتية، وثماني سيدات.





وتأتي هذه الإجراءات بحجة البحث عن الشاب أشرف نعالوة، الذي تزعم سلطات الاحتلال، أنه نفذ عملية إطلاق نار في مستوطنة (بركان) المقامة على أراضي سلفيت في السابع من الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.





وسلمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم، عائلة نعالوة، إخطاراً بهدم منزلها كإجراء انتقامي.

رام الله - دنيا الوطن