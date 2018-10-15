آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة داخلية غزة، ظهر اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الثلاثاء.
وأوضحت، أن الحافلات المراد سفرها هي الحافلتان الثانية والثالثة من كشف (10/15)، وطالبت التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
أعلنت وزارة داخلية غزة، ظهر اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الثلاثاء.
وأوضحت، أن الحافلات المراد سفرها هي الحافلتان الثانية والثالثة من كشف (10/15)، وطالبت التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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