آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة داخلية غزة، ظهر اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الثلاثاء.وأوضحت، أن الحافلات المراد سفرها هي الحافلتان الثانية والثالثة من كشف (10/15)، وطالبت التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.