شؤون فلسطينية

الحكومة تدعو لتقديم مقترحات حول تعديل قانون الضمان الإجتماعي

الحكومة تدعو لتقديم مقترحات حول تعديل قانون الضمان الإجتماعي
رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مستشارة رئيس الوزراء الفلسطيني، خيرية رصاص، أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكد على أهمية قانون الضمان الاجتماعي الذي سيتم تطبيقه لاعتبارات هامة، وأنه أبدى جاهزيته للحوار ومراجعة بنوده وطرحها للنقاش بما يضمن المصلحة العامة على مبدأ المواطن أولاً.

وقالت رصاص، عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك، إن القانون شارك في صياغته كافة أقطاب المجتمع "حكومي ، قطاع خاص، مجتمع مدني، أكاديميين، خبراء، منظمة العمل الدولية وغيرها.

وأضافت: "رئيس الوزراء ناشد خلال كلمة له في احتفال جائزة فلسطين للتميز والإبداع كل الحريصين بتقديم مقترحاتهم لوضعها على طاولة مجلس الوزراء، لما فيه من مصلحة عامة لكل فئة في المجتمع".

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