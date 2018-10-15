شؤون فلسطينية

اختتام فعاليات مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية

اختتام فعاليات مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت فعاليات مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية، والذي ينظمه مسرح ديار/ دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، على خشبة مسرح وقاعة مؤتمرات الدار في دار الندوة الدولية في مدينة بيت لحم.

وشارك في المهرجان كوكبة من الفرق المسرحية من مختلف دول العالم، أبرزهم: مسرح شانج الراقص من تايوان، فرقة تانس موتو من ألمانيا، وسيرك ساليدا من الولايات المتحدة الأمريكية، ومسرح الصمت من الصين، مسرح انانيا الراقص من الولايات المتحدة الامريكية، فرقة انسايت دراما ومسرح الطاولة المساديرة من المجر، مسرح دانسيما من ليتوانيا، فرقة راسا للرقص التراثي من ليتوانيا، ومسرح ديار من فلسطين.واستمر المهرجان لمدة أسبوع كامل شمل عروض رقص، عالم الدمى، السيرك، المسرحيات الراقصة، المسرحيات الموسيقية وسرد القصص، بالإضافة الى جلسات تدريبية وورشات عمل مختلفة ومتخصصة بالمسرح.

وشمل المهرجان رحلات وجولات للاماكن السياحية، السياسية والدينية في مدينة بيت لحم، بهدف التعرف على المدينة وطبيعة الحياة فيها، وتنشيط الحياة الفنية والثقافية في فلسطين.

وشهد الاحتفال الختامي الكبيرعرض راقص قدمته فرقة راسا للرقص التراثي من ليتوانيا، حيث يتألف العرض من رقصات تقليدية شعبية من التراث الشعبي الليتواني تعرض الروتين اليومي، الاحتفالات والتجمعات الشبابية، كما وتجسّد الرقصات أيضاً مفاهيم انسانية جميلة وهي المحبة، الصداقة، الاحترام والسعادة.

وتميز مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل الى أكثر من عشرة ألاف شخص، وتميزت العروض بالتفاعل اللافت بين الحضور، اذ ابهرت العروض الجمهور ونالت إعجابهم.

وفي ختام الاحتفال تم توزيع الدروع التقديرية والهدايا التذكارية على جميع الرعاة وجميع الذين ساهموا في إنجاح المهرجان.

ومن الجدير بالذكر ان مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الادائية تحت رعاية ذهبية من شركة اتحاد المقاولين"CCC" مؤسسة تطوير بيت لحم، ورعاية فضية من كل من: شركة eprint.ps، جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية، شركة خميس التجارية، مكتب ممثلية المانيا الإتحادية رام الله، فندق أرارات، ورعاية برونزية من كل من: شركة نستله، شركة ميلينيوم تورز‎، مطعم ميلانو، وبشراكة اعلامية من راديو بيت لحم 2000، وبمساهمة من شركة التأمين الوطنية (NIC).

ويعتبر مسرح ديار الراقص أحد برامج أكاديمية ديار للأطفال والشباب، والتي تعنى بنشاطات وبرامج الأطفال والشباب في حقول الرياضة والفن والمسرح والرقص، وتندرج ضمن برامج ديار التي تعتبر ذراع دار الكلمة الجامعية للبرامج المجتمعية والتنموية وهي أول مؤسسة تعليم عالي فلسطينية تركز تخصصاتها على الفنون الأدائية والمرئية والتراث الفلسطيني والتصميم، كما وتمنح درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والفنون المعاصرة وانتاج الأفلام وتعمل على تطوير مهارات ومواهب طلابها لتخرجهم سفراء لوطنهم وثقافتهم وحضارتهم.

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